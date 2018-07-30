» المطار يلغى سفر راكبة لإصابتها بأزمة قلبية

30 يوليه 2018 - 03:15 م

نقلت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، إحدى الركاب إلى المستشفيات المجاورة للمطار لتلقى العلاج، بعدما تعرضت لأزمة قلبية على متن الطائرة المتجهة إلى السعودية.

وأثناء إنهاء إجراءات سفر طائرة الخطوط السعودية والمتجهة إلى جدة، ساءت الحالة الصحية للراكبة السعودية "لبنى.م.ا"، وتم إخطار إدارة الحجر الصحي بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، لتوقيع الكشف الطبي على الراكبة، وقررت إدارة الحجر إلغاء سفر الراكبة لسوء حالتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.