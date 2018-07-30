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بلاغ يتهم خالد منتصر بازدراء الأديان

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محاكمة خالد منتصر

الهجوم على الازهر

فريضة الصيام

تقدم المحامى طارق محمود، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام يتهم فيه الإعلامي خالد منتصر بازدراء الأديان.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1685 لسنة 2018، أنه انتشر في الفترة الأخيرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو يظهر فيها المقدم ضده البلاغ خالد منتصر وهو يتطاول على الدين الإسلامي ضاربًا بالثوابت الإسلامية عند المسلمين عرض الحائط.

وأضاف "طارق محمود" أن المقدم ضده البلاغ ظهر في أحد مقاطع الفيديو وهو يتحدث باستهزاء عن فريضة الصيام، مؤكدًا في حديثه أن فريضة الصيام تضر بالصائم وتصيبه بأمراض عدة لعدم تناوله المياه لفترات طويلة.

وقال: "دأب المقدم ضده البلاغ على مهاجمة الأزهر، واصفًا رجال الدين الذين يشجعون على أداء فريضة الصيام بأنهم يروجون لوهم الصيام، وهو الأمر الذي يمس العقيدة الإسلامية في محاولة منه لهدم أحد أركان الشريعة الإسلامية".

وأكد البلاغ أن "منتصر" هاجم أحد اللاعبين المسلمين لرفضه تسلم هدية من إحدى الشركات المنتجة للخمور والراعية لبطولة كأس العالم الأخيرة، وتهكم على الدين الإسلامي قائلاً "كيف يمكن أن يرفضون الخمور في الدنيا في سبيل دخولهم الجنة وفى نفس الوقت يتنظرون فيها أنهارًا من خمور" وهو الأمر الذي يعد تهكمًا واضحًا على ثوابت الدين الإسلامي.

كما أكد طارق، في بلاغه أن المقدم ضده البلاغ قال إن العديد من الأبحاث أثبتت أن ماء زمزم لا يشفي من الأمراض، ويحتوي على عناصر ومعادن سامة تؤثر على الكلى.

وطالب طارق، في بلاغه النائب العام بإصدار قرار بوضع المقدم ضده البلاغ خالد منتصر على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة ضده وإرفاق الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ.


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