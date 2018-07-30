» منع 9 لاعبين كرة قدم من السفر إلى الأردن

قامت السلطات الأمنية العراقية في مطار بغداد الدولي، بمنع سفر تسعة لاعبين من منتخب الناشئين لكرة القدم إلى العاصمة الأردنية «عمان»، للاشتباه بوجود تلاعب في أعمارهم.

وقال مصدر أمني في حديث لبعض وسائل الإعلام: «إن سلطات الهجرة والجوازات في مطار بغداد منعت سفر 9 لاعبين من منتخب الناشئين، بسبب الاشتباه بوجود تلاعب بأعمارهم».

وأضاف المصدر أن: «السلطات الأمنية صادرت جوازات سفر اللاعبين التسعة».

ويشارك منتخب أسود الرافدين للناشئين، في بطولة غرب آسيا لكرة القدم لهذه الفئة العمرية مطلع شهر أغسطس المقبل.