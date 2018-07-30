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زلزال يحاصر 680 سائحًا من 26 دولة على جبل بإندونيسيا

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زلزال
زلزال

وكالات - خالد الشرقاوي

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السياحة

زلزال

إندونيسيا

تقطعت السبل بمئات السياح في متنزه بمحيط جبل "رينجاني" بجزيرة لومبوك الإندونيسية، بسبب انهيارات أرضية تسبب فيها زلزال ضرب الجزيرة أمس الأحد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الاثنين، عن سودي يونو، مدير "متنزه جبل رينجاني الوطني"، أنه سيتم إرسال فريق من 165 منقذًا لإنقاذ السياح العالقين.

وأضاف، أن "توفير الطعام والدواء للعالقين في أقرب وقت هو الأولوية حاليًا".

وذكرت الهيئة الوطنية للتخفيف من الكوارث في إندونيسيا، أمس، أن عدد العالقين في المتنزه يبلغ 680 شخصًا من 26 دولة، بينهم 330 من تايلاند.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر الأحد جزيرة لومبوك، ما أسفر عن مصرع 16 شخصًا وإصابة العشرات.

وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار بأكثر من 1400 منزل، حسب السلطات المحلية.

وسجلت وكالة الأرصاد الجوية وعلم الجيوفيزياء في إندونيسيا أكثر من 270 هزة ارتدادية بعد الزلزال.

وتعد "لومبوك" مقصدًا سياحيًا شهيرًا قرب جزيرة بالي.


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