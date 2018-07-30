«التموين» تعلن موعد صرف الدعم للمواليد الجدد

30 يوليه 2018 - 05:09 م

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف الدعم للمواليد الجدد بداية من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم البدء في تلقي طلبات إضافة المواليد بداية من شهر أغسطس حتى نهاية أكتوبر.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي أصدر قرارًا وزاريًا اليوم الإثنين لجميع مديريات التموين لتحديد ضوابط إضافة المواليد بداية شهر أغسطس المقبل للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وأضاف، أن الفئات التي ستصرف الدعم تشمل معاشات وزارة التضامن وتكافل وكرامة والسادات والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، بجانب العمالة الموسمية المؤقتة، وكذلك العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه.

وأوضح كمال، أنه ستتم إضافة المواليد من عام 2006 حتى عام 2015، على أن يتم تقديم الطلبات بداية من شهر أغسطس حتى نهاية شهر أكتوبر ويتم الصرف للمواليد الجدد بداية من شهر ديسمبر المقبل.