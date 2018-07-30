  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر06:12 م
بحث متقدم
آبي أحمد مع محمد بن زايد في لقاء سابق

رئيس وزراء إثيوبيا يوجه صفعة مُحرجة لـ«بن زايد»

صلاح وماني

قرار حازم من «كلوب» لأنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

الجيش المصري (أرشيفية)

حقيقة تهديد مصر باستخدام القوة العسكرية ضد تركيا

وزير التموين

«التموين» تعلن موعد صرف الدعم للمواليد الجدد

سوريا

برعاية مصر.. المعارضة السورية توقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار

الطالبة الضحية

كشف غموض مقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر

حسام وإبرهيم حسن

المصري متوعدًا التوأم:«اقتربت ساعة الصفر»

جثث مصريين فى صحراء ليبيا

العثور على جثث مصريين فى صحراء ليبيا

الجماهير في المدرجات

اتحاد الكرة: اسألوا «الداخلية» عن عدم عودة الجماهير

جثة

سرقة عيني متوفى من مستشفي «قصر العينى»

موقع إنجليزي:

قرار حازم من «كلوب» لأنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

الرياضة

صلاح وماني
صلاح وماني

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تصريح صادم من كلوب عن "صلاح": لا أتوقع منه الكثير

#

«كلوب»: «صلاح» خارج حساباتى لهذا السبب

#

تصريح صادم من مدرب ليفربول عن محمد صلاح

#

تعليق جريء لـ"الإبراشي" على انخفاض مستوى صلاح

المصريون

ليفربول

صلاح

حازم

كلوب

كشف موقع «givemesport »الإنجليزي، عن حيلة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، للتغلب على الأزمة القائمة بين النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، عقب الخلاف التي نشب بين الطرفين على تسديد ركلة الجزاء التى تم احتسابها لصالح الفريق فى مباراة مانشستر يونايتد التى أقيمت السبت الماضى بالولايات المتحدة الامريكية ضمن فعاليات بطولة كأس الابطال الدولية الودية.

ويعتزم «كلوب» المدير الفنى لنادى للريدز، تحديد ترتيب اللاعبين المسددين لركلات الجزاء فى الموسم الجديد، لعدم تكرار الخلاف بين النجم محمد صلاح و«مانى».

وذكر الموقع، أن يورجن كلوب يتعين عليه تحديد ترتيب اللاعبين المسددين لركلات الجزاء فى الموسم الجديد، لاسيما وأن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين فى تسديد ركلات الجزاء مثل جيمس ميلنر وفابينيو ومحمد صلاح وساديو ماني.

وأرجع الموقع الإنجليزى، خلاف محمد صلاح وساديو مانى على تسديد ركلة الجزاء فى المباراة التى انتهت فوز ليفربول بنتيجة 4 – 1 إلى رغبة محمد صلاح فى مواصلة تألقه مع "الريدز" بعد موسمه الاستثنائى الذى توج خلاله بلقب أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى وهداف "البريميرليج"، بينما يرغب ساديو مانى ألا يكون ظلاً لـ"الفرعون المصري".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الداخلية تكشف عن هوية الشاب المنتحر
» زلزال يحاصر 680 سائحًا من 26 دولة على جبل بإندونيسيا
» منع 9 لاعبين كرة قدم من السفر إلى الأردن
» بالفيديو.. وزير يرقص«كيكي» بسيارته الحكومية
» «البورصة» تخسر 2.5 مليار جنيه
» تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد
» الزمالك يكشف عن قميصه الجديد في هذا الموعد
» شاهد.. وزير الدفاع يلعب كرة قدم في سيناء
» بلاغ يتهم خالد منتصر بازدراء الأديان
» لجنة من القوات المسلحة لمعرفة سبب حادث قطار أسوان
» بالفيديو.. مجندات جيش الاحتلال يرقصن "كيكي"

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:57 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)