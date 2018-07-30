» الداخلية تكشف عن هوية الشاب المنتحر

30 يوليه 2018 - 05:40 م

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن الشاب الذي ألقى بنفسه أسفل عجلات مترو أحمد عرابي، يُدعي «محمد إبراهيم» وهو قادم من محافظة المنيا ويبلغ من العمر 18 سنة، ووصل إلى القاهرة من أجل الحصول على فرصة عمل.

وقال المصدر حسب ما نشر في موقع الشروق، إن والد المنتحر تسلم جثة نجله، مشيرًا إلى معاناته من أزمة نفسية سيئة، ويتلقي العلاج.

وكان اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، تلقى إخطارًا بانتحار شاب يبلغ 30 عامًا، يرتدى ملابسه كاملة، وتبين من التحريات أن المتوفى كان يقف على رصيف اتجاه حلوان وعقب دخول القطار المحطة لم يستطع سائق القطار الربط على الفرامل فاصطدم بجسده أدى إلي شطره نصفين، ورفعت أجهزة الأمن بالتنسيق مع رجال الإسعاف الجثة على رصيف المحطة.