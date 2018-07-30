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فيديو مرعب.. تمساح يطبق فكيه على ساعد مدربه

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تمساح يطبق فكيه على ساعد مدربه
تمساح يطبق فكيه على ساعد مدربه

وكالات - خالد الشرقاوي

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سجلت كاميرا سائح،  بعض المشاهد المرعبة في تايلاند لتمساح ينقض على ساعد مروضه أمام أعين الحضور الذين تجمعوا في أحد "مسارح" العروض الخطيرة بمشاركة التماسيح المفترسة.

ويظهر الفيديو مروض التماسيح "داو"، البالغ من العمر 45 عامًا، يدخل يده بكل شجاعة وحزم في فم أحد التماسيح لإظهار قدرته على التعامل مع الزواحف المفترسة.

كما تظهر اللقطات كيف أطبق التمساح فكيه على ساعد "داو" الذي صعق لإحكام التمساح على ساعده فحاول جاهدا تخليصه من فم التمساح، ولم يستطع "استرداده" إلا بعد لحظات اعتقد الجمهور فيها أنه خسر يده إلى الأبد.

وقال صاحب ميدان استعراض التماسيح، دونج ويتاوات، مطمئنا الجمهور، إن المروض "داو" بخير وقد ضمدت جراحه وسيعود إلى العروض بعد عدة أسابيع.


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