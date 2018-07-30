» ضبط رجال الأعمال المتهمين بإدخال مخدر "الأيس" لمصر

30 يوليه 2018 - 05:57 م

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى ضبط رجلى الأعمال الهاربين فى واقعة محاولة جلب مخدر الأيس للبلاد، وذلك بعد نجاح أجهزة الأمن فى ضبط متهمين من أفراد التشكيل عبر ميناء القاهرة عقب عودتهما من الصين وبحوزتهما 10 كيلو لمخدر الأيس "شابو".

ونجح ضباط الإدارة فى الإيقاع بباقي المتهمين الهاربين وهم "محمد.ك.ع" صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، سبق اتهامه فى 15 قضية آخرها "شيك"، ومحكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات، و"سمير.م.ى"، صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم بدائر قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، وسبق اتهامه فى 13 قضية آخرهم "تبديد" محكوم عليه فها بالحبس سنة وبصحبتهم "عمر.م.ك"، عاطل، نجل الأول وضبط بحوزتهم 240 جرامًا من مخدر الأيس "شابو".

وتمكن رجال مكافحة المخدرات، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارتين رقمى و ل ج 284 – ج ل أ 296 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهم كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت 2.400 كيلو جرام، ومسحوق " بيج – أبيض اللون " للمادة الفعالة للحشيش الصناعى " الفودو " والمدرج على جداول المخدرات وزنت 10.600 كيلو، و125 قرص مخدر لعقار الترامادول، و7 هواتف محمول بمبالغ مالية.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بقيامهم بجلب المخدر المضبوط بقصد الاتجار والترويج على عملائهم بداخل البلاد والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار والهواتف المحمول والسيارتين فى النقل والترويج.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية والسلطات الجمركية قد نجحت فى ضبط ثلاثة أشخاص من ضمن عناصر التشكيل حال عودتهم من دولة أجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى، وبتفتيشهم تم ضبط كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت (10 كيلو جرام) مخفاة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، واعترفوا بقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى.