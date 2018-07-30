  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر07:56 م
بحث متقدم
وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات «الداخلية»

الدولار والجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء

الجنود المصريين بعد تحريرهم

بالصور.. القوات السودانية تنجح في تحرير جنود مصريين

الملك سلمان وترامب

الملك سلمان يبلغ «ترامب» رفضه صفقة القرن

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

بالاسم ورقم الجلوس.. أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

صلاح وماني

قرار حازم من «كلوب» لإنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

الجيش المصري (أرشيفية)

حقيقة تهديد مصر باستخدام القوة العسكرية ضد تركيا

مران الزمالك

الزمالك يعلن قائمته للموسم الجديد.. وشيكبالا بـ«الانتظار»

سوريا

برعاية مصر.. المعارضة السورية توقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار

الطالبة الضحية

كشف غموض مقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر

الملك سلمان يبلغ «ترامب» رفضه صفقة القرن

عرب وعالم

الملك سلمان وترامب
الملك سلمان وترامب

محمد فضل- وكالات

أخبار متعلقة
#

صحيفة إسرائيلية: خطة ترامب هدفها غزة أولاً

#

قيادي حمساوي: الروس أبلغونا بهذا الأمر؟

#

"أسوشيتد برس" تحدد بدقة موعد تنفيذ صفقة القرن

#

الملك سلمان يفتتح القمة برفض قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس

إسرائيل

أمريكا

الملك سلمان

صفقة القرن

ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن السعودية أبلغت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنها لن تكون قادرة على دعم خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، إذا لم تنص على أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

وكانت وكالة رويترز، قد كشفت فى وقت سابق عن الموقف السعودى، الذى أكده لاحقا لـ«هاآرتس» دبلوماسيين اثنين مشاركين فى المحادثات حول خطة السلام.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، فى تقرير لها أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر عن دعمه للموقف الفلسطينى وطمأن القادة العرب بأن المملكة ما زالت ملتزمة بمبادرة السلام العربية لعام 2002 التى تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت الصحيفة كما منح 80 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لمساعدتها فى التغلب على قرار ترامب بقطع المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين.

ونقلت «هآرتس» عن مصدر دبلوماسى (لم تسمه) قوله إن التغير فى الموقف السعودى تجاه خطة السلام جاء بسبب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، مضيفا أن السعوديين «أبلغوا الإدارة الأمريكية: ما كان باستطاعتنا فعله قبل (قرار) القدس، لا نستطيع أن نقوم به الآن».

وأوضحت الصحيفة أن مصر والأردن حثت الإدارة الأمريكية على طرح خطة السلام إذا كانت منصفة للجانب الفلسطينى، مضيفة أن الأردنيين حذروا إدارة ترامب من أن أى خطة منحازة لإسرائيل ستتسبب فى اضطراب فى الأردن الأمر الذى يضطر عمان لرفض الخطة بشدة.

بدورها، ذكرت قناة أى 24 الإسرائيليةعلى موقعها الإلكترونى أن المملكة نقلت هذه الرسالة إلى كبير مستشارى ترامب وصهره جاريد كوشنر ومبعوثه لعملية السلام فى الشرق الأوسط جيسبون جرينبلات، الذين زاروا عواصم عربية من بينها الرياض، أخيرا.

كما سلمت السعودية هذه الرسالة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وعدد من القادة فى الشرق الأوسط.

ونقلت «هاآرتس» عن المسئول السابق فى وزارة الخارجية الأمريكية إيان جولدنبيرج إن «إدارة ترامب اهدرت الكثير من الوقت فى الاعتقاد بأن السعوديين سيتمكنوا بطريقة ما من القيام بدور فى إرساء السلام فى الشرق الأوسط».

وأضاف جولدنبيرج أن «السعوديين ليس لديهم نفوذ كبير على الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ومن غير الواقعى بالمرة إجباره على قبول خطة السلام الأمريكية».

بدوره، رأى الدبلوماسى الأمريكى السابق آرون ديفيد ميلر، أن «موقف السعودية لم يكن مفاجئًا»، موضحا أن «هناك فرقًا كبيرًا بين الرغبة المتزايدة من جانب السعودية فى التواصل مع إسرائيل فى بعض المجالات التى تثير قلق الجانبين مثل التهديد الإيرانى، وفكرة أن السعودية ستضغط على الفلسطينيين فى قضايا مثل القدس والمستوطنات».

وتابع ميلر قائلاً: «إنه بينما ترغب السعودية ودول عربية أخرى فى التقارب مع إسرائيل، لا يعنى أنها ستكون قادرة على دعم مبادرة سلام لا تتفق كليا مع المواقف التقليدية للعرب بشأن الصراع، ناهيك عن موقف الفلسطينيين أنفسهم».

فى سياق متصل، عبر المبعوث الأممى للسلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، عن تفاؤله بشأن إحداث تقدم فى عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وكتب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «يوم مثمر فى الاجتماعات مع المسئولين المصريين حول جهودنا لخفض التصعيد فى غزة، وحل كل القضايا الإنسانية ودعم عملية المصالحة التى تقودها مصر»، مضيفا أن «الشيطان يكمن دائما فى التفاصيل، ولكننا نمضى قدما فى سبيل السلام».

جاء ذلك بعد أن التقى ملادينوف وزير الخارجية سامح شكرى ومسئولين مصريين لإجراء محادثات بشأن تهدئة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتخفيف الوضع الإنسانى فى غزة وإحياء عملية السلام.

ووصف ملادينوف، المحادثات التى أجراها مع شكرى والمسئولين المصريين حول آفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بـ«الإيجابية».

وتأتى محادثات القاهرة بعد لقاء ملادينوف برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير التعليم نافتالى بينيت، وكذلك لقائه بقادة حماس فى قطاع غزة، وذلك فى إطار مساعيه للترويج لاقتراحه الذى يهدف إلى تحقيق تهدئة فى غزة.

وفى الأراضى المحتلة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 20 فلسطينيا فى الضفة الغربية بينهم أربعة صحفيين.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى أن حملة الاعتقالات شملت العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بعد مداهمة عدد من المنازل.

وقال أفيخاى أدرعى المتحدث باسم جيش الاحتلال فى تغريدة على تويتر «اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية 20 فلسطينيا يشتبه بضلوعهم بنشاطات إرهابية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن».

وأضاف: «كما اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية أربعة فلسطينيين يشتبه فيهم بالتحريض فى إطار نشاطات قناة القدس التى تم إعلانها منظمة إرهابية، كما تم مصادرة وسائل بث ومواد تكنولوجية وسيارة».

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الصحفيين الأربعة المعتقلين هم علاء الريماوى ومحمد علوان وقتيبة حمدان وحسنى إنجاص.

من جهة أخرى، طردت السلطات الإسرائيلية، رسامين إيطاليين بعد اعتقالهما السبت، فى مدينة بيت لحم فى جنوبى الضفة الغربية، أثناء رسم صورة كبيرة (جرافيتى) للمعتقلة السابقة، عهد التميمى.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، إن الرسامين «غادرا إسرائيل صباح أمس بعد اعتقالهما لرسم صورة كبيرة للفتاة الفلسطينية عهد التميمى على جدار الفصل فى الضفة الغربية».

وأضافت إن السلطات الإسرائيلية «منعتهما من دخول إسرائيل لمدة 10 سنوات».

وأمس الأول، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الرسامين ولكنها أمهلتهما فترة 72 ساعة لمغادرة البلاد، بعد أن ألغت التأشيرات السياحية التى بحوزتهما، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية قالت إنهما اعتقلا بتهمة «تخريب السياج الأمنى». وكانت إسرائيل أفرجت أمس الأول عن عهد التميمى بعد اعتقال استمر نحو 8 شهور بتهمة صفع جندى إسرائيلى.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أسرار جديدة تكشفها والدة أطفال المريوطية في التحقيقات
» الزمالك يحسم الجدل حول مصير «معروف»
» زوجة "ميسي" تكشف عن زميله الجديد في التدريبات
» موعد مباريات الأهلي والزمالك بالبطولة العربية
» إخلاء البرج المائل من السكان في أسيوط
» العثور على جثث مصريين فى صحراء ليبيا
» ضبط رجال الأعمال المتهمين بإدخال مخدر "الأيس" لمصر
» كشف غموض مقتل طالبة الأزهر داخل شقتها
» زلزال يحاصر 680 سائحًا من 26 دولة على جبل بإندونيسيا
» الداخلية تكشف عن هوية الشاب المنتحر
» منع 9 لاعبين كرة قدم من السفر إلى الأردن

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عشاء

    08:27 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)