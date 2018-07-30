» زوجة "ميسي" تكشف عن زميله الجديد في التدريبات

30 يوليه 2018 - 06:44 م

نشرت أنطونيلا روكوزو، زوجة النجم ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، مقطع فيديو للبرغوث الأرجنتيني وهو يستعرض مهاراته مع كلبه الشخصي.

وحرص ميسي على استعراض مهاراته الخاصة مع الكلب الذى يمتلكه خلال فترة العطلة الصيفية التي يقضيها قبل الانتظام فى تدريبات برشلونة استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد النجم الأرجنتيني، لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد مع برشلونة، حيث يلتقي الفريق الكتالوني مع نظيره ديبورتيفو ألافيش في الجولة الأولى.