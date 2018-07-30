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سطو مسلح علي سيارات السجائر

قضايا وحوادث

سطو مسلح على سيارة الشرقية للدخان
ارشيفية

متابعات :عبدالراضي الزناتي

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سطو مسلح

سرقة

السجائر

الشرقية للدخان

قالت مصادر بالشركة الشرقية للدخان، إن منتجات الشركة تعرضت لعمليات سطو وسرقة، في حادثين منفصلين.

وذكرت المصادر، أن مجهولين تمكنوا وبحوزتهم أسلحة نارية، من السطو على سيارة متعهد للشركة الشرقية للدخان بمدينة «البوها» بمركز ميت غمر، والاستيلاء على السيارة المحملة بكراتين السجائر ونقدية 350 ألف جنيه، وخطف السائق والبائع تحت تهديد الأسلحة الآلية، وإلقائهما بالزراعات، عقب الاستيلاء على السيارة.

وأوضح المصدر، أن عملية  السطو ارتكبت ظهر اليوم الاثنين، وتم إبلاغ الجهات الأمنية لسرعة ضبط الجناة.

 فيما هاجم ملثمون آخرون، مخزنًا للشركة بالمعادي تحت تهديد السلاح الآلي، وسرقة 63 ألف جنيه صباح السبت الماضي، وأشاد المصدر بجهود رجال الشرطة في سرعة ضبط الجناة لتقديمهم للعدالة.

الجدير بالذكر، أنها تعد الحادثة الثانية للاستيلاء والسطو المسلح على سيارات السجائر.


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