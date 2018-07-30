  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر07:55 م
بحث متقدم
وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات «الداخلية»

الدولار والجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء

الجنود المصريين بعد تحريرهم

بالصور.. القوات السودانية تنجح في تحرير جنود مصريين

الملك سلمان وترامب

الملك سلمان يبلغ «ترامب» رفضه صفقة القرن

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

بالاسم ورقم الجلوس.. أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

صلاح وماني

قرار حازم من «كلوب» لإنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

الجيش المصري (أرشيفية)

حقيقة تهديد مصر باستخدام القوة العسكرية ضد تركيا

مران الزمالك

الزمالك يعلن قائمته للموسم الجديد.. وشيكبالا بـ«الانتظار»

سوريا

برعاية مصر.. المعارضة السورية توقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار

الطالبة الضحية

كشف غموض مقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر

بالصور.. القوات السودانية تنجح في تحرير جنود مصريين

آخر الأخبار

الجنود المصريين بعد تحريرهم
الجنود المصريين بعد تحريرهم

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

مقتل جندي هندي في هجوم مسلح بكشمير

#

تحرير 139 رهينة من عصابة إتجار بالبشر بالسودان

#

بشار يبدأ في إزاحة إيران من قواعده الجوية ..ما السبب؟

#

سر نشر السودان لقواته في «حلايب»


تقدمت القوات المسلحة المصرية بالشكر والتقدير للقوات المسلحة السودانية وأجهزة الأمن فى معاونة القوات المسلحة المصرية فى عودة الدورية المفقودة، وذلك في بيان رسمي نشره المتحدث العسكري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت وسائل إعلام سودانية، كشفت أن جهاز الأمن والمخابرات السودانية، تمكن صباح اليوم الاثنين من تحرير قوة عسكرية مصرية تم اختطافها من قبل مجموعة ليبية متفلتة على الحدود السودانية المصرية الليبية.

وقالت:« في عملية نوعية من صباح اليوم تم تحرير القوة المصرية  قبل أن تنقل بواسطة الخاطفين الى داخل الجنوب الليبي».

وذكر وسائل الإعلام السودانية، أن القوة المصرية المكونة من ضابط و(4) جنود تم تحريرها بواسطة جهاز الأمن والمخابرات السوداني في عملية خاصة تمت بإشراف مباشر من الفريق أول أمن مهندس صلاح عبد الله محمد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أسرار جديدة تكشفها والدة أطفال المريوطية في التحقيقات
» الزمالك يحسم الجدل حول مصير «معروف»
» زوجة "ميسي" تكشف عن زميله الجديد في التدريبات
» موعد مباريات الأهلي والزمالك بالبطولة العربية
» إخلاء البرج المائل من السكان في أسيوط
» العثور على جثث مصريين فى صحراء ليبيا
» ضبط رجال الأعمال المتهمين بإدخال مخدر "الأيس" لمصر
» كشف غموض مقتل طالبة الأزهر داخل شقتها
» زلزال يحاصر 680 سائحًا من 26 دولة على جبل بإندونيسيا
» الداخلية تكشف عن هوية الشاب المنتحر
» منع 9 لاعبين كرة قدم من السفر إلى الأردن

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عشاء

    08:27 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)