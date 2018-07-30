» الزمالك يحسم الجدل حول مصير «معروف»

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الزمالك

الفتح السعودي

معروف

وافق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على رحيل النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق إلى صفوف الفتح السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وشهدت الساعات الماضية إعادة نادي الفتح السعودي المفاوضات مع معروف يوسف ولكن تمسك النادى بضم اللاعب النيجيرى نهائيًا وليس على سبيل الإعارة وهو ما وافق عليه مجلس إدارة الزمالك خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل وكان يتحفظ على التجديد .

ومن المنتظر توقيع عقود انتقال معروف يوسف لنادى الفتح السعودى بشكل رسمى مساء اليوم ليعلن الناديين عن إتمام الصفقة رسميًا .


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