العثور علي جثة "بلجيكي" مقتولاً داخل شقته

30 يوليه 2018 - 08:59 م

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف لغز ملابسات واقعة العثور على جثة مسن يحمل الجنسية البلجيكية، داخل شقته بمنطقة دار السلام.

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام، إخطارا من شرطة النجدة بوجود بلاغ من الأهالى، بالعثور على جثة مصرى يحمل الجنسية البلجيكية مقتول داخل شقته، بعد خروج رائحة كريهة من داخل الشقة، فحاول الجيران الطرق على الباب، وعندما لم يتم الاستجابة أخطروا الشرطة.

دلت التحريات الأولية، أن الضحية يبلغ من العمر 60 عاما، ويحمل الجنسية البلجيكية ويعيش بمفرده.

ام تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على مدير أمن القاهرة أمر بإحالتها للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات.