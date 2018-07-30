» حقيقة رفض اتحاد الكرة قيد «كهربا» بقائمة الزمالك

30 يوليه 2018 - 09:10 م

كشف أيمن حافظ المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا» من القيد في قائمة الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وأكد أيمن حافظ، أنه لا توجد أي مشكلة في قيد محمود كهربا صانع ألعاب الفريق، في القائمة، مؤكدًا على قانونية مشاركة اللاعب في الظهور في المباراة الافتتاحية لمسابقة الدوري العام.

وأوضح حافظ، أنه تسلم كافة الكارنيهات الخاصة باللاعبين اليوم من اتحاد الكرة بعد قيد الصفقات الجديدة في القائمة الثانية ولا توجد أي مشكلة بشأن أي لاعب.

وشدد المدير الإداري على أن جميع اللاعبين تم قيدهم في قائمة الفريق ولا يوجد ما يمنع محمود كهربا من المشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق حاليا في العين السخنة استعدادا لمباراة بتروجت المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى للدوري.