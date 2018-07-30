الخطيب: أبطال الأهلي حققوا 296 بطولة

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الخطيب

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، إن النادي حقق خلال الموسم المنقضي 296 بطولة فردية وجماعية، وهو رقم فلكي يستحق التقدير والشكر والثناء من الجميع في النادي.

وأكّد محمود الخطيب، خلال احتفالية تكريم الأبطال، مساء اليوم الاثنين، على ستاد التتش، أن هناك 700 لاعب ولاعبة في الأهلي حققوا هذا العدد الكبير من الإنجازات والبطولات في جميع البطولات الفردية والجماعية.

وانطلق منذ قليل حفل مجلس إدارة النادي الاهلي لتكريم الفرق الرياضية التي حققت المراكز الأولى في الألعاب الفردية والجماعية، يأتي في إطار سياسة مجلس الإدارة للتأكيد على دعمه الكبير لمن يجتهد ويبذل الجهد ويرفع راية الأهلي في كل المناسبات داخل مصر وخارجها، ويعلي من شأن نادي القرن الإفريقي، بالإضافة إلى تحفيز الآخرين من الرياضيين في النادي لبذل الجهد؛ حتى يصلوا إلى مرحلة البطولة، ويحققوا الإنجازات التي تعلي من قيمتهم وترفع راية ناديهم.


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