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تركيا توصي سفراء بعض الدول بالتزام حدودهم

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المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي

وكالات - خالد الشرقاوي

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تركيا

مصر

سفراء

التنقيب عن الغاز

التزام الحدود

أوصت الخارجية التركية سفراء بعض الدول "بعدم تجاوز حدودهم" تعليقًا على تصريحاتهم حول أنشطة التنقيب عن النفط والغاز لإدارة الشطر الجنوبي من جزيرة قبرص.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان، اليوم الاثنين، "نوصي ممثلي الدول الذين شاركوا في اجتماع خلال الأيام المنصرمة في الشطر الرومي بقبرص، وأيدوا الأنشطة احادية الجانب للإدارة الرومية في التنقيب عن النفط والغاز بشرق المتوسط، بعدم تجاوز حدودهم".

وأشار أقصوي إلى أنه لا يمكن قبول قيام الإدارة الرومية في قبرص بأعمال التنقيب بشكل أحادي والتصرف على أنها المالك الوحيد للجزيرة في الوقت الذي لم يتم إيجاد حل عادل ودائم في الجزيرة، وفق وكالة "الأناضول".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أكدت صباح اليوم، أن التصريحات المنسوبة للسفيرة المصرية في قبرص، مي طه محمد، والتي زعمت فيها إحدى القنوات التركية أن السفيرة هددت باستخدام القوة العسكرية ضد أنقرة، لا صحة لها على الإطلاق.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية في تصريحات صحفية: "إن التصريحات التي نقلتها القناة التركية عن السفيرة حول استخدام مصر للقوة العسكرية ضد تركيا في البحر المتوسط في مسألة التنقيب عن الغاز غير صحيحة"، لافتًا إلى أن السفيرة لم تدل بمثل هذه التصريحات.

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