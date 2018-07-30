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عبر الحدود تركيا..

"مانديلا سوريا" يصل إلى باريس بعد تهريبه

عرب وعالم

المعارض السوري رياض الترك
المعارض السوري رياض الترك

المصريون ووكالات

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أفادت مصادر متطابقة أن المعارض التاريخي السوري رياض الترك (88 عاما) الملقب بـ"مانديلا سورية" لقضائه سنوات طويلة في سجون النظام، وصل إلى فرنسا قبل أيام قليلة بعد تهريبه عبر الحدود مع تركيا.
وقال مصدر من المعارضة السورية في باريس لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد وصل إلى فرنسا قبل يومين أو ثلاثة أيام، وهو ينوي الإقامة هنا"، حيث تعيش إحدى بناته، مشيدا بـ"هذا الخبر الجيد جدا".
وأكد مصدر سوري معارض آخر النبأ الذي كشفته صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية.
ونقلت هذه الصحيفة عن المخرج والصحافي علي الأتاسي قوله إن رياض الترك "تمكن من مغادرة سورية بفضل ناشطين ساعدوه على عبور الحدود بين سورية وتركيا وهو موجود حاليا في فرنسا وبصحة جيدة".
ويعتبر الترك من أشد معارضي النظام السوري وأمضى أكثر من 17 عاما في سجون الرئيس السابق حافظ الأسد قبل أن يسجن مجددا عام 2001 في عهد ابنه الرئيس الحالي بشار الأسد.
ورغم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف سنة، فقد أطلق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 لأسباب صحية خاصة وأنه يعاني من مشاكل في القلب.
وكان الترك من أبرز الموقعين على "إعلان دمشق" الذي صدر عام 2005 بمبادرة من مجموعات معارضة سورية كانت تطالب بـ"التغيير الديموقراطي" في سورية.
ولدى اندلاع النزاع في سورية عام 2011 قدم الترك دعمه لحركة المعارضة السلمية، وإلى المجلس الوطني السوري الذي ولد صيف 2011 في إسطنبول جامعا قوات المعارضة.

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