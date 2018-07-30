هذا ما قاله وزير الكهرباء عن ارتفاع الأسعار

30 يوليه 2018 - 11:19 م

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا علاقة بزيادة أسعار الكهرباء بقرض صندوق النقد الدولي، حيث إصلاح القطاع يتطلب إعادة هيكلة للأسعار.



وأوضح "شاكر"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، يوم الإثنين، أنه تم الإعلان عن رفع الدعم منذ 2014، معقبًا: "إحنا ما خدعناش حد"، منوهًا أن المواطن يحصل على دعم 82% من قيمة الفاتورة.

