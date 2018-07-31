» ظهور ثعبان "كوبرا " يثير الذعر بالغربية

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ثعبان كوبر

قرية ميت عساس


شهدت قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية حالة الهلع والخوف جراء ظهور ثعبان كوبرا  أثناء محاولته دخول أحد منازل القرية ولدغ أفراد عائلة كاملة بسبب قيام مسئولي هيئة الري والصرف بردم  أحد المصارف الكبري الرابطه بين محافظتي الغربية والدقهلية .


وأعلن اللواء علاء الدين يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود التنسيق الكامل مع الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة وقوات الحماية المدينة لشن حملات متكامله بنواحي قرية ميت عساس لافتا بقوله "كافة أمصال سموم  الثعابين متوفرة حسب ما ذكره مسئولي الصحه ".

ونفي  " يوسف " وجود  أى اصابات بين صفوف أهالي قريتي ميت عساس وكفر الثعبانية كونهما يقعان على ذات المصرف .وتم إخطار الجهات المعنية بالأزمة .

فى المقابل أكد أشرف قابيل احد أهالي قرية ميت عساس أن أهالي فوجئوا بخروج ثعبان يترواح طوله 90 سم لافتا بقوله "كلنا إيد واحدة كي نواجهه أى أخطار تهدد  حياتنا بسبب قرارات المسئولين الذين تسببوا فى ردم المصرف المشئوم وهو ما دفع الثعابين الى الهرب ومحاوله الدخول الى منازل اهالي القرية " .

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