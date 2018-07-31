أهالي الخصوص يستغيثون بالرئيس لانقاذهم من الموت

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غرق الشارع
غرق الشارع

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ما زال مسلسل الإهمال يسيطر علي محافظة القليوبية دون تحرك المسئولين في المشاكل التي تعاني منها المحافظة وسط تجاهل وإهمال المسئولين، وخاصة طاهرة انفجار خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وغرق الشوارع بالمياه وغرق منازل المواطنين وتحويل الشوارع إلي برك من المياه والطين والوحل وشل حركة المرور في الشوارع وتحولت الشوارع الي حمامات سباحة يسبح فيها الاطفال كما حدث في شبرا الخيمة وغيرها، بالإضافة إلي انقطاع المياه عن المواطنين.

فقد  سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي شارع أبو سعده بمدينة الخصوص ، بعد تعرض المنطقة  لانفجار ماسورة مياه الشرب الرئيسية بالشارع، مما أدي إلي غرق الشارع والشوارع المجاورة بالمياه، في غياب تام من المسئولين بشركة المياه والصرف الصحي في القليوبية.

وتؤكد منال إبراهيم من أهالي المنطقة، ان المسئولين يعيشون في كوكب آخر ولا يتحركون لنجدة واستغاثة المواطنين وخاصة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة ان خط المياه الرئيس بالشارع انفجر منذ 10 أيام دون تحرك أي مسئول، مشيرة إلي أنهم تقدموا بالعديد من الاستغاثات والشكاوي لفرع الشركة بالخصوص ولكن دون استجابة من قبل حتي مسئولي مجلس المدينة أو شركة المياه.

ويؤكد فتحي عبدالرحمن من اهالي المنطقة، أن المياه أغرقت الشارع بالكامل وحولت المنطقة إلي برك من المياه والوحل والطين وأصبحوا يعيشون في مأساة حقيقة في الخروج من منازلهم إلي إعمالهم وقضاء حوائجهم.

بينما تقول عبير السيد، ان المياه منقطعة عن المنطقة منذ ايام ولا عارفين نشرب ولا نغسل ملابسنا ولا عارفين نطبخ لإطعام أطفالنا بسبب عدم وجود مياه، والمسئولين ودن من طين والأخرى من عجين ولا شفقة ولا رحمة للحياة الغير أدمية التي نعيشها.

واتفق معها الحاج نبيل أبو احمد، ان المسئولين في القليوبية يقتلون المواطنين بالبطيء بسبب الإهمال الذي وصل الي كل منزل في المنطقة بعد أن أغرقت المياه حتي منازلهم وتعرض إلي خلل في المنازل وتعرضها للانهيار فوق رؤوسهم، بالإضافة إلي انتشار الحشرات والناموس الذي ينقل الإمراض وخاصة الأطفال لضعف مناعتهم.

واستغاثا الأهالي بالرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالتدخل لحل المشكلة وإنقاذ حياة أبنائهم من الموت والإمراض، بعد ان فشل المسئولين في القليوبية في حل المشاكل التي يتعرض لها المواطنين  في القليوبية، ومحاسبة كل من يقصر في اداء عمله.





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