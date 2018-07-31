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إحالة 95 من العاملين بخدمات كفرالزيات إلى التحقيق

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طبيب

محافظة الغربية

ممرضة

رئيس مدينة كفرالزيات

الرقابة والمتابعه

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء تحويل 95 من قوة العاملين بمنشأت تابعة للصحة والزراعة إلى التحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفى.

كان رئيس مدينة كفرالزيات قد تلقى تقريرا من قسم الرقابة والمتابعة  أمس الاثنين يتضمن التفتيش الإدارى على مستشفى كفرالزيات العام ورصد عدم تواجد 78 طبيب وممرضة وفنى وإدارى من قوة العاملين بالمستشفى.

كما تضمن التقرير التفتيش الإدارى على مستشفى حميات كفرالزيات ورصد عدم تواجد 12  طبيب وممرضة وإدارى والتفتيش على الإدارة الزراعية وتبين عدم تواجد 5 موظفين.


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