لا يوجد مستشفى جامعي بالعالم به هذا الأمر

31 يوليه 2018 - 01:50 ص

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن يجد المواطن العلاج بشكل لا يشكل عبئًا ماديًا عليه، وفي نفس الوقت وفق المعايير العلاجية المبنية على الطب المبنى على الدليل، وأن يكون هناك مراعاه للقواعد والأدلة الاسترشادية، فى العلاج وأن ما يقدم للمواطن في أقاصي الصعيد من خدمة علاجية هو نفس ما يقدم للمواطن فى القاهرة "العاصمة".

وأضاف عبدالغفار مع محمد المغربي، عبر برنامج ساعة من مصر، التى تذاع على فضائية الغد، أن التمويل الجيد يمثل أكثر من 60% من الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة بها تقريبًا حوالي 6 آلاف سرير.



وأضح أنه لا يوجد مستشفى جامعي بالعالم به 6 آلاف سرير سوى فى مصر



وكان قد شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، أعمال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى، ضمن فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الوطنى السادس للشباب تحت شعار "ابدع ـ انطلق"، والمنعقد فى جامعة القاهرة.

