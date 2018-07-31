هذا ما قالته "بلومبرج" عن أسعار البنزين في مصر

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر جاءت في المرتبة الثانية ضمن الدول العربية في قائمة أرخص أسعار البنزين في دول العالم.



وأوضح التقرير، أن مصر جاءت بالمرتبة الثانية بتلك القائمة عربيًا وبالمرتبة الخامسة عالميًا، وذلك بـ0.43 دولار للتر البنزين.