فواز يتلقى عرضا مليونيا لإعلان سبب طلاقه لمي سليم .. هذا رد فعله

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وليد فواز ومي سليم
وليد فواز ومي سليم

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مى سليم

وليد فواز

كشف موقع "الفن" اللبناني عن تلقي الممثل المصري وليد فواز عدة عروض مغرية للظهور في محطات تلفزيونية والحديث عن أسباب تطليقه للفنانة الأردنية مي سليم والتي أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل .

وأضاف الموقع أن قناة عرضت على "فواز" 30 ألف دولار - ما يعادل نصف مليون جنيه - للظهور على شاشتها مقابل الحديث عن قصة زواجه وطلاقه من الفنانة مي سليم .

وأشار الموقع أن "فواز" رفض هذا العرض واشترط ألا يتحدث عن زوجته السابقة إذا قرر الظهور بالبرنامج .

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