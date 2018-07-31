زوجة الفنان مصطفى العلي تكشف مفاجأة عن وفاته

31 يوليه 2018 - 06:42 ص

استنكرت زوجة الممثل الراحل مصطفى العلي ما نشرته وسائل الإعلام حول وفاة زوجها ، واكتشاف الجيران لجثته ، مؤكدة أن كل هذه معلومات غير حقيقية .



وقالت عبر تدوينة في حسابها بـ"فيس بوك" : "يا جماعه لآخر مرة كفايه إشاعات ارجوكوا حرام عليكوا مصطفى اتوفى وفاة طبيعية جدا فى بيته وهو نايم بمنتهى الهدوء والله العظيم ومفيش أى كلام من اللى بيتنقل و لا جيران فتحوا عليه و لا أى حاجة من الكلام ده .. اتقوا الله فى نقل الأخبار وقت وفاة مصطفى مكنش فى أى حد غير أهله فياريت متنقلوش أخبار عن لسان أى حد غير أهله و ياريت نقعد بس نفتكرله كل الحاجات الحلوة و هو مش محتاج غير بس الدعاء".

