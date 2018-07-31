ووفقا لصحيفة "ذا صن"، سيعرض برشلونة حقوق اسم ملعبه العريق مقابل 354 مليون دولار.

ويخطط "النادي الكتالوني" لتجديد ملعبه بالكامل بحلول 2022، وتأمل إدارة الفريق في تمويل جزء من تكاليف التجديد ببيع اسم الملعب لأحد الرعاة.

وقالت مصادر إسبانية إن المجلس المحلي للمدينة وافق على رفع برشلونة لسعر حقوق التسمية إلى 354 مليون دولار، لما يوفره الملعب من "فرصة ممتازة للمستثمرين".

ويشمل تجديد الاستاد العريق توسعة الملعب، الذي يتسع الآن لأكثر من 99 ألف متفرج، مع إضافة سقف، وتجديد للمرافق التابعة للملعب.

وسيمضي برشلونة على خطى أندية أوروبية كبيرة باعت اسم ملاعبها الجديدة لرعاة، مثل بايرن ميونيخ ويوفنتوس، اللذين اشترت شركة "إليانز" اسم ملعبيهما، بالإضافة لأرسنال الذي باع اسم ملعبه لشركة "طيران الإمارات".