  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر09:36 ص
بحث متقدم
30 مليار دولار عائدات "إنترنت الطائرات" سنويا

30 مليار دولار عائدات "إنترنت الطائرات" سنويا

المستشار حنفي الجبالي

رئيس الدستورية الجديد يؤدي اليمين أمام الرئيس اليوم

الإعلامية مني العراقي

العراقي: الرئيس سبب عودتي للشاشة

الدولار يهرب عبر الشهادات الدولية

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه

متعب ويارا نعوم

يارا نعوم تكشف مفاجأة عن اعتزال متعب: كنت حاسس إنها آخر مرة

الفتاة آية

قصة محاولة اغتصاب فتاة داخل سيارة تابعة لـ"كريم"

مصطفى العلي

زوجة الفنان مصطفى العلي تكشف مفاجأة عن وفاته

وليد فواز ومي سليم

فواز يتلقى عرضا مليونيا لإعلان سبب طلاقه لمي سليم .. هذا رد فعله

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

هذا ما قالته "بلومبرج" عن أسعار البنزين في مصر

جثة

الكشف عن أحدث طرق سرقة قرنية العين بالمستشفيات

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه

مال وأعمال

الدولار يهرب عبر الشهادات الدولية
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء

#

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء

#

أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم

#

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 يوليو.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وسجلت العملة الخضراء في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنكي مصر والأهلي 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. متحرش يضرب فتاة صدّته .. والغضب يجتاح فرنسا
» الصين تؤدب 37 ألف مسؤول بسبب تورطهم في "فساد"
» أطباء يكشفون عن "فوائد سحرية" لتناول السمك
» الدنمارك تحظر النقاب .. والمسلمات: لن نخلع نقابنا
» الكويت تراجع الشهادات الدراسية لكل موظفيها بعد وقائع التزوير
» "واتساب" يضيف خدمة مبهرة لمستخدميه
» برشلونة يبيع الـ"كامب نو" لهذه الأسباب
» 4 قتلى بينهم طفل في "نيويورك"
» رئيس نادي نابولي: التعاقد مع "رونالدو" شيء خطير جدًا
» ظاهرة فلكية جديدة تشهدها الأرض بعد "خسوف القمر"
» تعرف على تنسيق "المرحلة الثالثة": كلية الحقوق تتصدر

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)