  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر02:47 م
بحث متقدم
خامنئي له " خط ساخن" مع المهدي المنتظر

خامنئي له " خط ساخن" مع المهدي المنتظر

كلوب وصلاح

"كلوب" يعلق على رحيل "صلاح" عن "الريدز"

صورة المتهم

أول صورة لقاتل طالبة الأزهر

الملك سلمان بن عبد العزيز

3 مكاسب يحققها الملك سلمان من قضاء إجازته في "نيوم"

شركات عالمية تحصد المليارات بطقوس دينية

شركات عالمية تحصد المليارات بطقوس دينية

إصابة 5 سعوديين بمقذوفات مصدرها اليمن

انتعاش العقارات بنسبة 100% رغم الحرب

ابوتريكة وصلاح

شاهد.. "أبوتريكة" لـ"صلاح والنني": ربنا يسامحكم

النفط

331 مليار ريال مكاسب نفطية في 5 أشهر

زعيم الجماعة الإسلامية : الولاء للوطن وليس للجماعة

زعيم الجماعة الإسلامية: الولاء للوطن وليس للجماعة

مصر وتركيا

مصر تنفى تهديد سفيرتها لـ"تركيا" بعمل عسكرى

في اليمن..

انتعاش العقارات بنسبة 100% رغم الحرب

مال وأعمال

إصابة 5 سعوديين بمقذوفات مصدرها اليمن
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

خبير أمني يكشف معلومات هامة عن حادث المريوطية

#

مدرب تونس: لاعبونا ليسوا جاهزين 100% للمونديال

#

زيادة رواتب جهاز "كوبر".. ولهيطة يتقاضى 145 ألف جنيه

#

"الإحصاء": زيادة مخزون القمح بالصوامع 100%

اليمن

الميليشيات

العقارات

الإيجارات

النظام اليمين

ارتفعت أسعار العقارات السكنية والإيجارات في اليمن رغم الحرب المشتعلة بين الميليشيات والنظام اليمني ما أدى إلى تردى الأوضاع الاقتصادية وصعوبتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبلغت نسبة ارتفاع الأسعار في العديد من المدن اليمنية إلى 100% وأبزرها في صنعاء وعدن والمكلا وإب وذمار.

وفي مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ارتفعت الأسعار كثيراً مقارنة بالمدن الأخرى، نظرًا إلى احتضانها آلاف اليمنيين الفارّين من بطش الميليشيات والتوسّع في مشاريع البنية التحتية وزيادة نشاط البناء. وانتعش القطاع العقاري مدفوعاً بحركة نزوح داخلية واسعة من المناطق التي تشهد قتالاً أو اضّطرابات أمنية إلى المناطق الآمنة، سواءً الخاضعة للسلطة الشرعية أو سلطة الحوثيين، إلى جانب عودة آلاف اليمنيين من دول الاغتراب للاستقرار في بلدهم.

وفي صنعاء لا يكاد يخلو شارع أو حارة من مبنى جديد قيد الإنشاء، أو مبنى قديم هُدم، على رغم الأزمتين الإنسانية والمالية والظروف الأمنية المعقّدة وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وانقطاع رواتب الموظّفين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من سنة ونصف. وتسبّب انقطاع رواتب الموظّفين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في عجز عدد كبير منهم عن دفع إيجارات منازلهم، ما أدّى إلى تعرّضهم لتهديدات بالطرد أو رفع دعاوى قضائية ضدّهم لدفع الإيجارات أو إخلاء المنازل.

وأدّى تراجع الريال اليمني أمام الدولار من 215 ريالاً قبل الحرب إلى أكثر من 490 ريالاً، إلى ارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة، ما تسبّب بتضاعف أسعار العقارات والأراضي المخصّصة للإسكان. ولم تتوقّف مهنة الوساطة العقارية عند المكاتب والدلّالين، إذ انتشرت مواقع إلكترونية وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي متخصّصة في بيع وشراء وتأجير العقارات في كل المحافظات، مثل "السوق اليمني للعقارات" و"السوق المفتوح" و"سوق العقارات في اليمن".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إحالة 31 موظفًا بالتضامن الاجتماعي فى المحلة إلى النيابة للتحقيق
» شيخ الأزهر يصدر قرارًا بإنشاء مجلس تعليم أزهرى
» "ترامب" أسوأ سياسى فى التاريخ.. وسيفوز بولاية ثانية
» تطبيق مبهر فى الهواتف لتعديل الـpdf
» طقس الغد لطيف والعظمى تسجل 37 درجة
» المؤبد لـ 4 متهمين بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة
» هبوط طائرة تركية بالخرطوم تعرف على السبب
» يحترف" كمال الأجسام".. رغم قصر قامته
» براءة متهمين بأحداث عنف كرداسة
» شاهد..كاظم الساهر يوقف حفلا لتوجيه رسالة سياسية
» "الاحتلال" يمنع ممثلة مشهورة من الذهاب للضفة الغربية

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)