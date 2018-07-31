متحدو الإعاقة بجامعة طنطا يحصدون 12 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية

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الدكتور مجدى السبع - رئيس جامعه طنطا - أرشيفية
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رئيس جامعه طنطا

جامعة طنطا

متحدى الاعاقة

طلاب جامعه طنطا

أعلنت جامعة طنطا اليوم، أسماء طلاب الجامعة من متحدى الإعاقة الفائزين بالمراكز الأولى والمشاركين في اللقاء الرياضي لطلاب الجامعات المصرية للعام الدراسي 2017/2018، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة أن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة مسئولية مجتمعية كما أن رعايتهم من قبل القيادة الرشيدة والحكيمة مؤشر ودليل على تطور الدولة في جعلهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ككل.

وأضاف سبع أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف الاهتمام بهم واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم.

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