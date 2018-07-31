شركات عالمية تحصد المليارات بطقوس دينية

31 يوليه 2018 - 01:36 م

تتميز الكثير من الشركات العالميـة بطابع شديد التديّن قائم بالأساس على شخصية مؤسّسيها ومديريها، حيث استمرت هذه الشركات على مدار عقود في تقديم خدماتها المميزة دون أن تخفي توجهاتها الدينية والمحافظة.

وقررت بعض هذه الشركات الاستمرار على نهج إظهـار سياستها الدينية للجمهور، والبعض الآخر قرر الانصياع لضغط العمـلاء والتراجع عن هذه السياسة.

"الكتاب المقدس بجوار سريرك" في الماريوت

ربما لا تصدق أنه مع الشهرة العالمية الهائلة لفنادق "ماريوت" كإحدى أرقى العلامات التجارية في مجال الفنادق، قد يبدو من الصعب قليلا التصديق بأنها مؤسسة محافظة لها جذور دينية واضحة، باعتبار أنه من الصعب التوفيق بين مفهوم "رضا العمـلاء" من ناحية، وفرض معايير دينية أخلاقية عليه من ناحيـة أخرى.





وتعود الجذور الدينية المحافظة تاريخيا لجون ويلارد ماريوت "مؤسس الشركة"، حيث بدأ في إطلاق سلاسل فنادقه بعد إنهاء عامين من الخدمة الدينية في كنيسة المورمون في مدينة نيو إنجلاند.

وبدأ جون ماريوت في تأسيس سلسلة فنادقه العالمية في الوقت الذي كان يتولى فيه مناصب قيادة داخل الكنيسة، وهو الأمر الذي جعل الكثير من الفنادق التي قام بتأسيسها تقوم بتوفيـر الكتاب المقدّس في غرف النزلاء بجانب السرير.

وكان هذا الإجراء يتبّع في بعض المدن والولايات المعروف عنها التدين، ولم تُطبّق بشكل كامل على كافة الفنادق بالطبع خصوصا في الدول غير المسيحية.

وبعد وفاته في عام 1985، استمر الانطباع الديني الذي خلّفه ماريوت على إدارة فنادقه التي تولت مسؤوليتها عائلته، فما زالت حتى الآن بعض الفنادق توفّر لنزلائها الكتاب المقدّس فضلا عن "كتاب المـورمون" الذي يعتبر كتابا مقدّسا للطائفة المسيحية التي تعتنقها أسرة ماريوت.

وفي عام 2012 وبحسب تصـريح لبيل ماريوت المدير التنفيذي للشركة أعلن أن الفنادق ترفض رفضا تاما توفير أي أفلام إباحيـة للنزلاء في غرفها لأنها تتعارض مع القيم المسيحية، ولأن الفندق موجّه لراحة النزلاء من العائلات بشكل أساسي.

الإفطار برفقة آيات الكتاب المقدس

تأسست شركة "آلاسكا إيرلاينز" والتي تعتبر من الشركات العريقة في مجال الطيران الداخلي في الولايات المتحدة، في عام 1932، ونجحت في الصمود على مدار عقود طويلة اعتُبرت فيها من أكثر شركات الطيران الداخلي.





كان من الطبيعي قبل عام 2012، أن تجد نفسك أمام الوجبات الشهيـة التي تقدمها الشركة في رحلاتها، بجانبها ورقة ملاحظة أنيقة (Note Card ) تحمل آيات من الكتاب المقدّس.

وقد اتبع هذا الإجراء على مدار عقود طويلة -منذ بداية عقد السبعينيات تقريبا- كعلامة واضحة من الشركة لزبائنها على انتمائها المسيحي وتديّن إدارتها، وأيضا "كانعكـاس للثقافة المسيحية للبلاد".

كما أوضحت الشركة في رسالة أرسلتها إلى أحد المحررين الصحفيين الذي انتقد هذا الإجراء، مدافعـة عن سياستها في طرح آيات الإنجيل لركّابها أثناء الوجبات، ومبررة أن هذا الإجراء لا ينتهك سياسة رضا العمـلاء الذين يكونون من أديان وأعراق مختلفة وليس شرطا أن يكونوا منتمين للمسيحية.

قساوسة للوعظ الديني بتايسـون فودز

لا أحد يجهـل اسم شركة "تايسون فودز" في عالم صناعة الغذاء عموما، الشركة الأميركية التي تأسست عام 1935 ويقع مقرها في ولاية أركنساس والتي تعتبر ثاني أكبر مصنّع ومسوّق لمنتجات الدجاج وأكبر مصنّع لمنتجات اللحوم عالميا، مما جعلها تدخل في قائمة فوربس لأكبر 100 شركة عملاقة في أمريكا.



وتمتلك الشركة نحو 300 مصنع لتصنيع الطعام وتوظف أكثر من 113 ألف موظف في أميركا والعالم، وتعتبر هي المموّن الرئيس لمجموعة من أهم سلاسل المطاعم السريعة في العالم مثل ماكدونالدز وكنتاكي وبرجر كينج وول مارت وتاكو بيل وغيرها.

الصفة الدينية لشركة تايسون فودز واضحة وعلنية تماما ، ففي عام 2000، وصل الانتماء الديني للشركة إلى درجة إطلاق برنامج كامل للدعم الديني "Chaplaincy program " في الشركة بهدف دعم ومساعدة جميع الموظفين في كافة قطاعات الشركة لمزاولة صلواتهم الدينية، حيث وصل عددها حتى الآن نحو 120 مركزا في كافة أفرع الشركة في أميـركا وخارجها، بحيث أصبح من المألوف تماما أن تجد يوميا قساوسة ورجال دين في مقرات الشركة لتقديم الدعم الديني للموظفين.

جمع تبرعات كنسية في "تشيك فيل أيه"

تعتبر سلسلة مطاعم "تشيك فيل أيه" للوجبات السريعة الأميـركية الأشهـر في أميـركا على الإطلاق من حيث التدين واتباع القيم المسيحية المحافظة والإعلان عنها بشكل مباشر.



وتأسست الشركة أصلا بواسطة رجل الدين المسيحي "ترويت كاثي" في عام 1946 في ولاية جورجيا، ومن وقتها استطاعت أن تحقق نجاحا هائلا كواحدة من أكبر سلاسل الوجبات السريعة .

وتضم الشركة الآن أكثر من 2200 فرع منتشر في كافة الولايات الأميـركية ويعمل لديها آلاف الموظفين، تتبع تقاليد مسيحية بشكل صارم ليس أولها إغلاق أبوابها يوم الأحد تحديدا -وهو أمر غير معتاد بالنسبة لسلاسل الوجبات السريعة التي تعمل سبعة أيام أسبوعيا لتلبية الطلبات.

كما تقوم بنشر جمل وصياغات دينية واضحـة في أرجاء مطاعمها أو موقعها الإلكتروني، وأيضا جمع التبرعات للكنائس والمجموعات التبشيرية .

وقد قاد هذا التدين المحافظ الشركة إلى العديد من المشاكل أيضا، أبرزها تصريح مديرها التنفيذي دان كاثي -ابن مؤسس الشركة- في عام 2012 بخصوص رأيه في زواج المثليين، وهجومه العنيف على هذه الممارسات من ناحيـة دينية، قائلا إن شركته تدعم بشكل صريح ومباشر مفهوم الأسرة الصالحة القائمة على تعاليم الإنجيل، وهو ما جلب له انتقادات كبيـرة من مجتمع المثليين في أميركا وصلت إلى حد دعوات المقاطعة.

الرب أخبرنا بأن نفتتح متجرا للملابس

يعتبر اسم "فوريفر 21" واحدا من أهم متاجر الموضة الأميـركية سريعة الانتشار التي تأسست في عام 1984 واستطاعت على مدار سنواتها التي تجاوزت الثلاثين أن تتمدد لتصبح علامة تجارية عالمية تنتشر في أمريكا وأوروبا وآسيا وحتى الشرق الأوسط بما يقارب 30 ألف موظف.





قصة تأسيس هذا المتجر ضاربة في عمق جذور التدين بلا شك، ففي الأساس، "فوريفر 21" مملوك لجين سوك ودو ونج جانك وهما زوجان مهاجـران من كوريا الجنـوبية إلى أميـركا، بعد انتقالهما إلى كاليفـورنيا عملا في العديد من الأعمال.

وفي عام 1984، قرر الزوجان افتتاح أول متجر للملابس، بعد أن صعدت مسز تشانج إلى قمة جبل وقامت بتأدية الصلاة في خشوع، حينئذ أخبرها الرب بأن تذهب لافتتاح متجر ناجح.

وقالت إن كل قرار قامت به هي وزوجها كان مبنيا على صلاة خاشعة، وهو الأمر الذي جعلهما يولدان مسيحيان من جديد ، بحسب تصريحاتها لـ "بلومبيـرغ بيزنس".