"النقل" تنفى صحة ما تردد حول حادث قطار أسوان

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عرفات
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وكالات : حنان حمدتو

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وزارة النقل

أسوان

السكك الحديد

محمد عز

نفى محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، ما تردد من تصريحات منسوبة للدكتور هشام عرفات، وزير النقل تتعلق بأن حل مسامير القضبان هو السبب في حادث قطار أسوان وأن الواقعة تمت بفعل فاعل.

وأكد عز وفق بيان صحفي أن وزير النقل لم يدل بهذه التصريحات وأن الوزارة في انتظار التقارير النهائية للجان المشكلة لفحص أسباب خروج عربات قطار أسوان عن القضبان وكذلك ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وناشد المتحدث الإعلامي لوزارة النقل وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار عن مرفق السكة الحديد الذي يخدم ملايين الركاب يومياً.

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