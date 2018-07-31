زحام المواطنين أمام مكتب سجل مدنى كفرالزيات بسبب تعطل الأجهزة

شهد السجل المدنى بمركز كفر الزيات، فى محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، زحامًا شديدًا وتكدسًا من قبل المواطنين الراغبين في استخراج شهادات الميلاد.

وعبر المواطنين عن غضبهم واستيائهم بسبب تعطل الأجهزة وسقوط شبكة الإنترنت، ووقوفهم أكثر من 3 ساعات أمام الشبابيك بدون جدوى، فى ظل ارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب تعامل الموظفين معهم بطريقة سيئة، ولم يخبروهم بتعطل الأجهزة، فى ظل أنهم عطلوا مصالحهم وأعمالهم وتوجهوا للمكتب منذ الصباح لإنهاء أوراق خاصة وفوجئوا بتعطل الأجهزة.











