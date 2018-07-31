» بالفيديو.. عجل يرضع من نعجة

31 يوليه 2018 - 02:46 م

تفاجأ راعى مواشٍ فى إحدى قرى ولابة ماردين التركية، من المنظر الذى رآه يعينيه وسرعان ما بدأ بالتقاط فيديو ليسجل، حيث ظهر ثور ضخم وهو يرضع من حليب نعجة كانت منشغلة بعلفها.

وتسلل هذا العجل إلى حظيرة الأغنام واختلس فرصة انشغال النعجة بعلفها ليدنى رأسه من ثديها وكأنه واحد من صغارها ويبدأ بالرضاعة والتغذية فى موقف مذهل وطريف.

واللافت أن الراعى قرر بعد هذا الموقف فصل العجول والأبقار تماما عن المكان المتواجدة به الأغنام حتى لا يتحول الأمر الى مجرد عادة بمرور الوقت