» داعية سلفى: المايوه الإسلامى غير شرعى

31 يوليه 2018 - 03:15 م

علق الداعية السلفى سامح عبد الحميد، على إيجازه ارتداء المايوه المعروف بأنه إسلامى يمكن أن ترتديه النساء المحجبات بأنه غير شرعى.

وأضاف عبد الحميد خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المايوه ضيق ويصف الجسد ويُحدده ويُبرز المفاتن، فلباس المرأة المسلمة له شروطه وضوابطه التي يجب عليها الالتزام بها في أي لباس تلبسه عند خروجها من بيتها".

وتابع الداعية السلفى: "وسباحة المرأة بلباس ساتر ومحتشم لا حرج فيه، والمايوه المذكور يحتاج إلى لباس يستره، ولا يجوز للمرأة الاختلاط المحرم مع الرجال، ويُمكن للمرأة أن تذهب لحمامات السباحة النسائية المغلقة المأمونة".