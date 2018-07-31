  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر04:05 م
بحث متقدم
الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري

"الرى" تزف بشرى سارة للمواطنين

قيادي إخواني : هكذا يتم تشويه الشباب داخل الجماعة

قيادي إخواني: هكذا يتم تشويه الشباب داخل الجماعة

خامنئي له " خط ساخن" مع المهدي المنتظر

خامنئي له " خط ساخن" مع المهدي المنتظر

كلوب وصلاح

"كلوب" يعلق على رحيل "صلاح" عن "الريدز"

زعيم الجماعة الإسلامية : الولاء للوطن وليس للجماعة

زعيم الجماعة الإسلامية: الولاء للوطن وليس للجماعة

الملك سلمان بن عبد العزيز

3 مكاسب يحققها الملك سلمان من قضاء إجازته في "نيوم"

إصابة 5 سعوديين بمقذوفات مصدرها اليمن

انتعاش العقارات بنسبة 100% رغم الحرب

ابوتريكة وصلاح

شاهد.. "أبوتريكة" لـ"صلاح والنني": ربنا يسامحكم

صورة المتهم

أول صورة لقاتل طالبة الأزهر

شركات عالمية تحصد المليارات بطقوس دينية

شركات عالمية تحصد المليارات بطقوس دينية

السجن 3 سنوات لجلال البحيرى بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية

قضايا وحوادث

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

النقض تؤيد حبس المتهمين فى "عنف المنيا"

#

مثقفون يهددون بالرد على حبس فريق «سليمان خاطر»

السعودية

الاجانب

التحويلات

قضت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة  الشاعر جلال البحيرى، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وإهانة المؤسسة العسكرية بالسجن 3سنوات وغرامة مالية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا الشهر الماضى أحالت المتهم للقضاء العسكرى بعدما أمرت بحبسه 15 يومًا، على خلفية التحقيقات فى القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» داعية سلفى: المايوه الإسلامى غير شرعى
» السجن 3 سنوات لجلال البحيرى بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية
» أسعار أعيرة الذهب اليوم
» بالفيديو.. عجل يرضع من نعجة
» وزير إسرائيلى: نحن لسنا معنيين بوجود أزمة إنسانية في غزة
» بعد أطفال الكهف..500 متنزه عالقون علي جبل بركاني
» تطبيق مبهر فى الهواتف لتعديل الـpdf
» غدًا.. محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسي
» إحالة 31 موظفًا بالتضامن الاجتماعي فى المحلة إلى النيابة للتحقيق
» شيخ الأزهر يصدر قرارًا بإنشاء مجلس تعليم أزهرى
» "ترامب" أسوأ سياسى فى التاريخ.. وسيفوز بولاية ثانية

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)