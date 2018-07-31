"الرى" تزف بشرى سارة للمواطنين

31 يوليه 2018 - 03:24 م

أعلن الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، عن عقد ورش عمل تستهدف تشجيع استخدام الطاقة الشمسية وتحقيق خطة هيئة الطاقة المتجددة وهو توليد نحو 20% من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية عن طريق الألواح الشمسية بحلول عام 2022.

وأضاف عبد العظيم خلال تصريحاته لقناة "دي إم سي"، بأن استخدام الخلايا الشمسية في نظم الري يعمل على تخفيض الطلب على وقود الديزل الذي تدعمه الدولة سنويا بحوالي 100 مليار جنيه، كما سيساعد أيضًا على خلق فرص عمل جديدة للشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هناك محطات لرفع وضخ المياه حتي تصل إلي الأماكن المرتفعة ونحن نعمل على استخدام الطاقة الشمسية في عملية الضخ والرفع لتوفير الطاقة الكهربائية، مشددًّا على أهمية الطاقة وضرورتها في إدارة وتوصيل المياه في التوقيت المناسب وبالكمية المناسبة.