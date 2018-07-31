» عبد العزيز: مصر والسعودية تشكلان قاطرتي البحث العلمي العربي

31 يوليه 2018 - 04:42 م

أكد مدير عام مركز لندن للبحوث والاستشارات محمد عبد العزيز أن البحث العلمي في العالم العربي يحتاج إلى رعاية الدول الكبيرة في المنطقة مثل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ليمثلا قاطرة النهوض به على كافة المستويات ، مشيرا في تصريح صحافي عقب استقبال وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية د. أمل جمال إسماعيل إلى أن مصر لديها العقول المفكرة القادرة على النمو بالبحث العلمي والوصول الى مصاف الدول المتقدمة حال السير على خطط علمية ممنهجة والاهتمام بالقواعد العريضة من المتعلمين في المراحل الأولية ودخول القطاع الخاص على خط التنمية البحثية .

وأشاد عبد العزيز بحسن استقبال وزارة الشباب له لمناقشة أفكار تعاون علمي بحثي بين مركز البحوث والاستشارات لندن ووزارة الشباب .



شارك في اللقاء مدير عام المبادرات التطوعية في وزارة الشباب جيهان محمد التي وعدت بدراسة أفق التعاون مع مركز لندن للاستفادة من خبراته البحثية .