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شاهد.. أسماك تسبح في غرفة العناية المركزة بالهند

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أسماك تسبح في غرفة عناية مركزة بالهند
أسماك تسبح في غرفة عناية مركزة بالهند

متابعات - خالد الشرقاوي

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الهند

مستشفى

اسماك

عناية مركزة

أظهر مقطع فيديو نُشر مؤخرًا بمستشفى في مدينة باتنا شمال الهند، حيث تغمره المياه وتسبح فيه الأسماك تحت أسرة المرضى.

وحصل هذا "الطوفان" في نهاية الأسبوع الماضي في المدينة الهندية التي شهدت أمطارًا غزيرة، تضررت بسببها العديد من المنشآت والبيوت ومنها هذا المستشفى الذي تفاجأ مرضاه بمنظر السمك وهو يسبح في أروقة الطابق الأول للمستشفى.

وتظهر المشاهد أيضًا كيف ينظر مرضى العناية المشددة إلى "قطعان" السمك التي انتقلت من النهر المحلي إلى غرف المستشفى التي يرقدون فيها.

ورصدت الكاميرا أيضًا تنقلات الأطباء والمرضى في أجزاء الطابق الأول من المستشفى والمياه تغمرهم حتى الركب، وفي بعض الأمكنة حتى الخصر.

واللافت للنظر في نتائج هذه الكارثة الطبيعية التي أثرت على المستشفى، أن الأطباء والطاقم الصحي استمروا في أداء واجباتهم في علاج المرضى رغم ارتفاع المياه.



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