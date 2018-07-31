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روسيا ترد على طلب نقل سفارتها للعاصمة الإدارية

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سفارة روسيا بالقاهرة
سفارة روسيا بالقاهرة

محمد فضل- متابعات

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روسيا

مصر

نقل

العاصمة الجديدة

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لا تعمل على مسألة نقل السفارة الروسية في مصر من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك تعليقًا ، على التقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الروسية حول توجيه مصر اقتراحا لروسيا لنقل سفارتها بالقاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وأكدت الوزارة، أن روسيا في الوقت الحالي لا تعمل على إمكانية نقل السفارة الروسية في مصر من القاهرة عمليًا، مشيرة إلى أن موسكو لديها علم بنوايا الجانب المصري ببناء عاصمة إدارية جديدة ومبان دبلوماسية، لكن الدبلوماسيين أنكروا حقيقة العمل على قرار نقل السفارة.

وأضافت: "محتوى المقال المذكور وخصوصا التأكيد أن روسيا تدرس ذلك الاحتمال لا يتماشى مع الواقع ويضلل القراء. هذه ليست المرة الأولى التي تشير فيها صحيفة إزفيستيا إلى مصادر مجهولة أدلت بمعلومات غير موثوقة".

وكانت صحيفة "إزفيستيا" الروسية نقلت عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن روسيا تدرس إمكانية نقل السفارة الروسية في القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بناء على اقتراح مصري.


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