» بالصور.. الكشف عن الكرة الجديدة لأبطال أوروبا

31 يوليه 2018 - 08:04 م

كشفت شركة أديداس الألمانية، الغطاء عن الكرة الرسمية الجديدة، لمسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها القادمة 2018/2019.

ونشر موقع "فوتى هيدلاينز" المتخصص فى تسريب تصميمات قمصان وكرات كرة القدم، تصميم كرة الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا، المستوحاة من علم إسبانيا.

وأشار الموقع إلى أن الكرة تباع بسعر حوالي 50 يورو، وأن تلك الكرة ستستخدم فى مرحلة المجموعات، وستقوم أديداس بإطلاق كرة جديدة لمراحل خروج المغلوب.

وتحمل الكرة شعار أديداس وشعارى دورى أبطال أوروبا واسم مدريد التى ستستضيف نهائى البطولة، على الجزء العلوي من الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019.

ومن المقرر أن يقام نهائى دورى أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بنادى أتلتيكو مدريد يوم 1 يونيو 2019.