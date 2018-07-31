بالصور.. العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار من كارثة

31 يوليه 2018 - 09:17 م

سادت حالة من الفزع والرعب بين ركاب قطار "بنها - منوف"، عقب انفصال الجرار عن باقي عربات القطار.

وأكد ركاب القطار، أن هذا الأمر تكرر مرتين، ولم ينتج عن ذلك أية إصابات، كما أشاروا أن انفصال جرار القطار كان في محطة كفر بطا، قبل أن يأخذ القطار سرعته الطبيعية.

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أصدر قرارًا بإقالة المهندس سيد سالم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتكليف المهندس أشرف محمد رسلان؛ للقيام بأعماله، أول أمس الأحد.

وجاء القرار في أعقاب وقوع حادث سقوط الجرار وبعض العربات من القطار 982 مكيف القاهرة/ أسوان عن القضبان صباح اليوم الأحد، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال شهر يوليو الجاري بعد سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة/ قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة/ السد العالي.