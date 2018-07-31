» يخطف أكلة سمك: «الأكل ده يلزم ولادي»

31 يوليه 2018 - 09:30 م

روت المخرجة بالتليفزيون المصري سوزان عباس، واقعة غريبة تعرضت لها في الشارع، بعد أن قام أحد الأشخاص بخطف «أكلة سمك» من بين يديها كانت قد اشترتها من أحد المطاعم قائلًا لها: «الأكل ده يلزم ولادي».

وكتب المخرجة «عباس»، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نزلت اعمل مشوار الصبح وقلت اشتري اكله سمك للغدا واخترت السمك مشوي وسنجاري ورز وسلطات ودفعت وقعدت في الشارع ساعة استني السمك وخلص واخدته ووقفت اخد تاكسي يدخلني الروضة وفجأة لقيت واحد خطف من أيدي الكيس كله وقالي الأكل ده يلزم ولادي وجري بالفسبه وفص ملح وداب».

وتابعت: « أنا جاتلي صدمة ومانطقتش بكلمه واتصمرت مكاني لان كلامه وجعني قوي بس كنت عايزه اقوله ان فلوس الاكله دي انا واخداها من المصروف الشخصي لابني».

وأضافت أنها أرسلت شكوى لرئيس تحرير جريدة وطنية راتبه 280 ألف جنيه شهريًا، لكنه قال لها: «نستحمل شويه ونشيل بعض سنتين كمان لان مصر تستحق»، مشيرة إلى أنها قامت بحظره من على تطبيق الواتس آب؛ ردًا على تعليقه على الواقعة.



