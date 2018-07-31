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فنلندية حاولت منع ترحيل شخص فماذا حدث لها؟

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فنلندية حاولت منع ترحيل شخص فماذا حدث لها؟

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وكالات

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اعتقال

منع

فنلندية

منعت السلطات في فنلندا (الثلاثاء) مواطنه من السفر على متن طائرة متوجهة إلى ألمانيا بعد محاولتها منع ترحيل شخص كان على متن الطائرة.

وهذه أبرز التطورات:

المواطنة الفنلندية أينو بينانين قالت إنها قررت التدخل عندما شاهدت شخصا في مؤخرة الطائرة كان يبدو بحاجة للمساعدة بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

الطائرة كانت متوجهة من العاصمة الفنلندية هلسنكي، وهي تابعة لشركة الطيران الفنلندية (فين إير).

بينانين أضافت أنها لم تتمكن من التواصل مع الشخص الذي تعتقد أنه رجل، لأنه كان محاطا بأربعة رجال أقوياء يرتدون ملابس مدنية.

بينانين تعمل سكرتيرا قانونيا في البرلمان عن حزب "جرين ليج" الفنلندي المعارض.

قالت إنها تحدثت إلى الطيار الذي "رفض السماح للرجل بالنزول".

وأوضحت أن خمسة من رجال الشرطة قاموا باقتيادها خارج الطائرة.

بثت بينانين مقطعا مباشرا على فيسبوك من داخل الطائرة.

قامت ناشطة سويدية الأسبوع الماضي بمنع ترحيل لاجئ أفغاني على متن طائرة متجه من بلادها إلى تركيا.


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