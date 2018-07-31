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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك وبتروجت

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الزمالك

بتروجت

الشوط الاول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وبتروجت، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصرى الممتاز.

واعترض مسئولو بتروجت على وجود جماهير مساندة لفريق الزمالك، وهدد بالانسحاب من المباراة قبل العودة إلى أرض الملعب مرة أخرى.

ومع انطلاق اللقاء، ضغط لاعبو الزمالك بشكل مبكر من أجل محاولة خطف هدف، ومرر كهربا كرة رائعة إلى كاسونجو الذي انفرد بمرمى بتروجت، ولكن فشل في تسديد الكرة.

وحاول لاعبو بتروجت الرد بأكثر من تسديدة وكرة عرضية ولكن تصدى جنش حارس الزمالك ودفاع الزمالك لأغلب الكرات.

وكاد محمود كهربا لاعب الزمالك أن يحرز هدفا من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن استطاع محمد أبو النجا حارس بتروجت التصدي للكرة، ثم تضيع كرة أخرى من محمود عبد العزيز بعيدا عن مرمى بتروجت.

وأنقذ جنش حارس الزمالك مرماه من فرصة هدف مؤكد أمام انفراد شيمس بيكلى مهاجم بتروجت، وتألق جنش مرة أخرى وتصدى لكرة رأسية من أحمد عبد الرسول.


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