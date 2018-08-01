» أغرب مكالمة يتلقها معتز الدمرداش في تاريخه

تلقى الإعلامي معتز الدمرداش مكالمة هاتفية خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، ربما تكون الأغرب خلال تاريخ مسيرته الإعلامية من حيث الرسالة ومضمون المداخلة.



واشتكت فتاة تدعى «فاطمة»، خلال مداخلتها للإعلامى معتز الدمرداش، من رفض والدها تحقيق رغبة والدتها بإنجاب طفل ثالث لهما، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 20 عاما ولديها شقيقة صغرى في العاشرة من العمر.

