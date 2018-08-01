"التموين" تكشف معلومة جديدة عن إضافة المواليد

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المصريون ـ متابعات

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قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين هم العمالة الموسمية الذين لم يتجاوز دخلهم 2000 جنيه.
وأضاف "كمال" ، لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أنه من بين الفئات المستحقة أيضًا لإضافة المواليد الجدد أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة.
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المتوقع إضافة من 4 إلى 6 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية، وأيضاً من المتوقع حذف 6 ملايين فرد غير مستحق.


 

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