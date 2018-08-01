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"فتح" تدعو الفلسطينيين للتواجد المكثف بالخان الأحمر

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دعت حركة فتح جماهير الشعب الفلسطيني إلى التواجد الدائم والمكثف هذه الليلة، وفي الأيام المقبلة في قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس المحتلة، تحسبا لأي قرارات من قبل محكمة الاحتلال الإسرائيلي وسلطاته.
وأكد المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، في بيان اليوم، أن الشعب الفلسطيني ضرب أروع الأمثلة في المقاومة الشعبية في القدس والخان الأحمر وكفر قدوم والنبي صالح وغزة وغيرها، والتي أثبتت نجاحها وفعاليتها أمام آلة القتل والدمار الإسرائيلية. ودعا الشعب لأوسع مشاركة في فعاليات المقاومة الشعبية.
وقال إن فشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي في الخان الأحمر وعلى بوابات المسجد الأقصى المبارك، هو فشل لمخططاته التوسعية في القدس، وإيقافاً لمشروعه التوسعي المتعلق بالقدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال، والقدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين.
في سياق متصل، تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، غدا الأربعاء، في الالتماس الذي قدّمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان، حول وقف هدم قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.
وقال منسق حملة «أنقذوا الخان الأحمر» عبدالله أبورحمة- في تصريح اليوم، إنه من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم غد، في الالتماس الذي قدمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان، حول وقف هدم قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.
وأضاف أن الجلسة ستكون للاستماع فقط، لكن ذلك لا يعني عدم اتخاذ قرارات سواء ايجابية أو سلبية بشأن قضية قرية الخان الأحمر.
وكانت حملة «انقذوا الخان الأحمر»، التي أطلقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد دعت أبناء شعبنا بكل أطيافه للتواجد منذ الليلة في القرية المهددة بالهدم بالتزامن مع عقد المحكمة جلستها.
وأكد أبورحمة أن احتشاد المواطنين في القرية للدفاع عنها يساعد في الضغط على حكومة الاحتلال إلغاء قرار هدم القرية وتهجير سكانها.
وأشار إلى أن يوم غد يصادف مرور 44 يوما على صمود أهالي الخان الأحمر ونشطاء المقاومة الشعبية والمتضامنين الأجانب، الذين تصدوا لجرافات الاحتلال بصدورهم العارية.
يذكر أن عددا من أعضاء «الكنيست» الإسرائيلية كانوا قد وقعوا رسالة طالبوا فيها «العليا» بعدم التجاوب مع مطالب الفلسطينيين، معتبرين التجاوب استسلام.

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