الحرس الثوري يرفض عرض ترامب بهذا الأمر الهام

01 أغسطس 2018 - 12:32 ص

رفض قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد على جعفري، عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإجراء محادثات مع طهران.



ونقل راديو «مونت كارلو» الأمريكي، الثلاثاء، عن «جعفري»، قوله «إن إيران ليست كوريا الشمالية».



وأضاف: «إيران ليست كوريا الشمالية كي تقبل عرض ترامب بعقد اجتماع، حتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك لن يروا هذا اليوم».

